Merchi, en guerra con su exmarido por la custodia de sus perros: "Son muy importantes para mí"

La relación de Merchi y su marido se terminó hace tres años y, con ella, la posibilidad de ver a los perros que tenían en común, Boni y Nino. Ahora, se encuentra en una batalla judicial por poder conseguir la custodia de las mascotas.

Cuando comenzó con los trámites del divorcio, Merchi le pidió a su abogada que pidiera la custodia compartida de los perros. Sin embargo, en noviembre recibe la noticia de que ya estaba divorciados, pero que se le había olvidado incluir el tema de la custodia de los perros.

La abogada le dijo que la única solución era meterse en otro juicio por la custodia compartida de los animales, pero ella no puede costearse más trámites.

Merchi ha intentado ponerse en contacto con su exmarido, pero este la tiene bloqueada y no encuentra ninguna vía para hablar con él. Además, según Merchi, la actual pareja de su exmarido no lo pone fácil, ya que no quiere que esta vea a sus mascotas.

Desesperada, Merchi pide que su expareja le diga cómo están sus perros o que le mande alguna fotografía. ¿Conseguirá reencontrarse con ellos algún día?