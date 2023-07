Marta Sánchez, enamorada y en su mejor momento: "El amor es de verdad cuando no se pide nada a cambio"

Marta Sánchez es nuestra gran diva del pop y, tras 38 años subida a los escenarios, sigue siendo el icono de toda una generación.

La cantante lleva toda una vida en la música, y ha hecho historia en más de una ocasión, siendo una de las más memorables cuando formaba parte del grupo Olé Olé, ya que fueron el primer grupo contratado para actuar en el Festival Viña del Mar.

"No me gustaba ser una más"

Un día, sin embargo, abandonó el grupo que la convirtió en un fenómeno y volar sola.

En apenas unos días celebra 30 años de carrera en solitario con un concierto muy especial. Pero el camino no ha sido fácil, pues la cantante ha tenido que sacrificar mucho para conseguir llegar hasta donde está ahora. "Siempre quise ser alguien que destacara, no me gustaba ser una más, entonces siempre he ido a por todo", ha dicho.

Por eso cuida mucho de todo lo que hace y desde que era niña se ha exigido mucho, ha asegurado. Ahora ella se siente en su mejor momento profesional, e intenta no tomarse muy en serio todo lo que se habla de ella.

La cantante está, además, enamorada y feliz con su pareja. "El amor es de verdad cuando no se pide nada a cambio", ha dicho, además es algo que hay que regar cada día.

Él es un gran apoyo en su carrera y le ayuda a tomar decisiones en momentos complicados, pero ha dejado claro que siempre hay que darle espacio al otro.