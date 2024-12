Mariano debe abandonar su alquiler de renta antigua: "Pagaba 17 euros al mes"

Mariano lleva 50 años viviendo en un piso en el barrio de Portazgo de Madrid. Su alquiler es de renta antigua, por lo que ha estado pagando 17 euros al mes por lo que ahora costaría 850 euros mensuales.

Ahora, los dueños del piso, aristócratas con título de marqueses, quieren el piso y obligan a Mariano a marcharse o a asumir el nuevo precio.

"Debo porque no puedo pagar", advierte Mariano, entre lágrimas. Al no tener trabajo, no puede pagar el precio de mercado, por lo que será desahuciado en los próximos meses.

Los dueños de la vivienda le han dado hasta el 22 de enero para que busque una nueva casa. Sin embargo, Mariano no quiere abandonar el que ha sido su hogar durante medio siglo: "Me quitan mi casa y mi vida". ¿Conseguirá de alguna forma frenar el desahucio?