María Zurita, madre por encima de todo y apoyada por Juan Carlos I: "Me han dado alas para hacer lo que he querido siempre"

María Zurita ha visitado ‘Y ahora Sonsoles’ para hablarnos de su primer libro, llamado ‘Mi mamá y yo somos una familia feliz’. Y es que si por algo destaca Zurita es por formar parte de la Familia Real y ser pionera dentro de ella.

En 2017, estando soltera, decidió recurrir a la fecundación in vitro para cumplir su sueño de ser madre. Tras varios intentos, en 2018 dio a luz a hijo Carlos, un momento muy feliz a pesar de que nació con solo 29 semanas de gestación.

"Me han dado alas para hacer lo que he querido siempre"

A pesar de todo el sufrimiento, después de siete tratamientos, está muy contenta de tener a su hijo en su vida.

Su perrita Zeta fue la que hizo que le saliera el instinto maternal y protector, lo que la llevó a lanzarse a intentar tener un hijo, a pesar de ser madre soltera.

Las primeras personas con las que habló del tema fueron su padre, el rey emérito Juan Carlos I, su tío, y unas amigas muy cercanas, por las que se sintió muy apoyada. "Me han dado alas para hacer lo que he querido siempre", ha dicho, lo cual ha calificado de una suerte.

A su madre le dio mucha emoción el tener a su primer nieto, tanto que se echó a llorar, además de lo especial de vivir juntos y ver el día al día del bebé. "Les da ganas de seguir adelante y es muy bonito", ha contado.

Un parto complicado

Carlos, su hijo, hace muy felices a toda la familia. "Es un niño muy bueno", ha afirmado, a pesar de que el último tramo del embarazo fue muy complicado.

En la semana 29 se fue a pasar el puente de mayo a casa de una amiga de ella, fue a acostarse con su perrita Zeta y a las cuatro de la mañana, el animal la despierta y nota la cama húmeda. "Cuando fui al baño vi que era todo sangre", ha explicado.

La ginecóloga le dijo que no daba tiempo a una ambulancia, que daba al niño por perdido y le pidió a su amiga que le mintiese de camino al hospital para que no se preocupase y eso afectase al bebé.

Sin embargo, se dio cuenta de que algo no iba bien cuando llegó al hospital. "Cuando me metieron vestida en quirófano es cuando me di cuenta de que era grave", ha explicado.

Por suerte, finalmente todo salió bien y asegura que Carlos está bendecido y que si, de toda la cadena, algo no sale bien, no estaría contándolo así ahora.

El pequeño, que cumple 5 años el sábado, tiene el buen humor de los Borbones y el orden de los Zurita.