María Teresa descubrió que es adoptada a los 68 años: "Mis padres lo llevaban en secreto"

La madre de María Teresa la dio en adopción cuando nació, pero no ha sido hasta los 68 años que ha descubierto que es adoptada. Su memoria borró aquello que le causó tanto daño, pero hoy nos cuenta cómo hace 5 años supo la verdad.

Su madre biológica se fue a Caracas a cuidar a su padre, pero dejó a su hija en España. Durante años estuvo mandando cartas, que prometían volver a por ella. "Nunca consentiré que mi querida hija María Teresa sea adoptada por otros padres. Iré a buscarla", decía una de ellas.

La última carta que tienen de ella es una en la que se lee: "Para Semana Santa, vendré a buscar a mi hija". Desde aquel momento, cualquier rastro de su madre biológica se esfumó y no volvieron a saber nada de ella.

Al cabo de los años, una familia la adoptó y le ocultaron la verdad. "No les reprocho nada, a lo mejor tenían vergüenza", asegura, agradeciendo todo lo que han hecho por ella.

María Teresa siempre creyó que su madre volvería a buscarla y afirma que, si no lo hizo, sería porque estaría enferma y no porque no la quisiera. Desde luego, un amor que va más allá del tiempo y del recuerdo. ¡No te pierdas su historia en el video!