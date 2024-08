María José Suárez admite haberse puesto en contacto con Hiba Abouk: "Me quedé más tranquila"

El supuesto nuevo amor de Álvaro Muñoz Escassi ha dado la vuelta al mundo. Cuatro días después de su ruptura con María José Suárez, el jinete estaría de nuevo ilusionado con Hiba Abouk, con quien se le vio de viaje por Túnez y Tarifa.

María José Suárez ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles para romper su silencio. La modelo ha asegurado que prefiere no instalarse en los reproches y el dolor y ha confesado que escribió a la actriz cuando se enteró de la noticia.

"Sabía que iba a salir la noticia de la demanda", ha admitido María José, aclarando que no se puso en contacto con ella para advertirle sobre Escassi. En su lugar, la exmiss ha desvelado que quería comentarle la denuncia que iba a interponer Álvaro contra la mujer que supuestamente le extorsionaba. "Me quedé más tranquila", ha afirmado.

Más allá de ese contacto por Instagram, María José ha asegurado que no sabe si están juntos o no: "No lo quiero saber". Aunque por ahora todo son indicios, Hiba Abouk podría sumarse al historial amoroso de Álvaro Muñoz Escassi.