De María José Campanario a Gloria Camila: los famosos indignados contra el postureo de la DANA

La DANA ha sacado el lado más solidario de nuestro país. Cientos de voluntarios se han movilizado a las zonas afectadas para ayudar a limpiar o repartir alimentos, entre los que hemos visto a varias personas famosas.

Sin embargo, otros rostros de la esfera pública se han mantenido más discretos y han cargado contra aquellos que han publicado fotos en Valencia. "No me gusta la gente que se está aprovechando de la tragedia", advierte María José Campanario.

Como ella, Gloria Camila también ha mostrado su indignación. La hija de José Ortega Cano asegura que ella también ha ido a ayudar, pero que no quiere ganar seguidores con ello: "Si no has subido una foto en Valencia, parece que no has estado".

El cantante Juan Peña, sin embargo, ha preferido no viajar, para evitar que la gente le tachara de aprovechado. En su lugar, confiesa que ha realizado donaciones para cubrir los daños de los damnificados.

En redes, la polémica está servida. Mientras varios influencers suben fotos mostrando su cara más solidaria, otros critican a los que lo hacen. ¿De qué lado estás?