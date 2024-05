Hablamos con María José Campanario el día de su cumpleaños: "Jesús me trae el desayuno a la cama cada día"

María José Campanario cumple 46 años, y más de dos décadas después de su boda con Jesulín de Ubrique, la mujer del torero está en uno de sus mejores momentos.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con María José Campanario en exclusiva, que ha dicho que en su cumpleaños se ha olvidado un poco del móvil y cuando lo ha vuelto a coger ha visto que estaba lleno de felicitaciones y cariño.

"No cumplo 45, cumplo 46, todos los años me quitan uno", ha dicho. En cuanto a Jesulín, ha dicho que le lleva el desayuno a la cama todos los días, no solo los especiales.

La felicitación que más ilusión le ha hecho, son todas las de la gente que quiere. "Me hace especial ilusión que haya gente de la familia que todavía pueda felicitarme", ha dicho, y es que para ella es muy importante saber que la gente está para ella.

"Estoy en un momento especialmente maravilloso, ya era hora", ha asegurado María José, que cree que se lo merecía.

Con ella hemos hablado, además, de las crisis de pareja de las que se ha hablado a lo largo de estos años de matrimonio. "No habéis acertado en ni una", ha dejado claro, incluso muchas veces estaban juntos y se decía que él estaba con otra mujer.

Además, ha contado que cuando ella se fue a estudiar, al principio Jesús se mostró reacio porque no quería tenerla lejos, pero finalmente lo entendió. "Super orgulloso además", ha dicho.

A lo largo de los años, además, María José Campanario lo ha pasado mal por todo lo que se ha hablado de ella. "A mi no se me respetó en ningún momento", ha asegurado, y las fuerzas las sacaba de su marido.

En cuanto a su estado de salud, María José ahora se encuentra "con días buenos y días malos", y que no le gusta enseñar sus vulnerabilidades y le duele.