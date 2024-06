Así es María, la detenida por el asesinato de Borja Villacís, según sus vecinos: "No se relacionaba"

Hace unas horas han detenido a los dos sospechosos que estaban en busca y captura por el crimen de Borja Villacís hace unas 24 horas. Una detención que, quienes la han presenciado, ha sido de película en Yuncos (Toledo).

Cuando han sido hallados por los agentes, que en el momento de la detención no iban armados, han tratado de seguir huyendo. Finalmente han sido captados en el mismo lugar donde se da el pésame a aquellos que despiden a sus seres queridos en la puerta del cementerio.

Carlos Quílez ha explicado que los sospechosos están de camino de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, donde se encuentra la primera detenida, María, de 52 años y madre de Kevin, otro de los detenidos.

Uno de los vecinos de María nos ha contado cómo era ella, porque muchos coinciden en que es conflictiva e incluso ha sido denunciada por dos vecinas. José María, presidente de la comunidad de vecinos, ha explicado que ella hacía su vida e iba a lo suyo.

"No se relacionaba mucho", ha dejado claro, pero las denuncias por intentos de agresión no le sorprenden y ha oído que ha habido problemas con ellas, pero él no lo ha vivido en primera persona.

Eso sí, no esperaba que pudiera llegar a los límites de cometer un asesinato. Sus tres perros, hemos conocido, por otra parte, no están en la vivienda, por lo que ella los sacó de manera premeditada antes de lo ocurrido.

Luis Fernando Durán ha asegurado que esta mujer ha sido víctima de su propio hijo, Kevin, el principal sospechoso de haber cometido el asesinato. "Conducía el coche porque su hijo no tiene el carnet de conducir, se lo habían quitado", ha dicho.

Así ocurrió el asesinato de Borja Villacís

Eran las doce y media del mediodía en Madrid cuando Borja Villacís tenía una cita en un restaurante al que acudió acompañado en un coche blanco. También unos amigos fueron hasta allí en un coche azul.

Villacís había quedado con dos personas que aparecieron a bordo de un BMW gris. Tras verse las caras, los individuos de este último vehículo abandonaron el lugar de la reunión y fue entonces cuando hubo una persecución.

Borja les siguió durante unos 15 minutos hasta llegar al kilómetro 6 de la M-612, de la carretera de Fuencarral, donde embistió por detrás al coche gris. Después Villacís se bajó del coche y a continuación lo hicieron los otros.

Uno de ellos iba armado con una escopeta y acribilló al hermano de la exvicealcaldesa de Madrid a tiros a corta distancia. Este cayó al suelo y murió en el acto.

El amigo que iba con Borja en el coche resultó herido de bala y, cuando llegaron los servicios de emergencia, ya había sido trasladado en el coche azul a la Fundación Jiménez Díaz, donde está ingresado en estado grave.

Dos horas después, a las dos y media de la tarde, en un descampado, unos trabajadores grabaron cómo los autores de los disparos cambiaban a contrarreloj la matrícula del coche gris.

Y a las tres, detuvieron a una mujer a 20 kilómetros de donde manipularon el vehículo. La detenida se desplazó durante unos 20 minutos hasta llegar a Plaza Elíptica, donde fue detenida.

Después de horas de dispositivo policial, los agentes ya han identificado a los dos autores del crimen, uno de ellos el hijo de la mujer, la única detenida por el momento.