María no será desahuciada de su casa gracias al Cádiz CF: "Loca de contenta, ya duermo tranquila"

María no se esperaba que a sus 88 años su vida fuera a dar un giro completo al conocer que los propietarios de su casa la obligaban a abandonar su hogar.

Su casa, donde ha vivido 60 años y ha criado a su familia, iba a pasar a convertirse en un piso turístico: "Yo no puedo comprar eso, de donde voy a sacar yo ese dinero", confesaba a los micrófonos de este programa.

La fecha límite se acercaba y María iba a ser desahuciada el día 26 de junio: "Yo digo que me quedaré aquí hasta que me muera, pero creo que ya no me quedo aquí", confesaba. Pero María se equivocaba y de la tristeza más absoluta ha pasado a la alegría total.

La Fundación Cádiz Club de Fútbol se ha convertido en su salvador y ha comprado el piso, evitando así su desahucio: "Estoy muy contenta, estoy loca de contenta, vamos".

La Fundación ha adquirido el piso por 147.000 euros, y la deja conservarlo por un contrato de alquiler indefinido: "Me llama un señor de la fundación y me dice el presidente que no es justo que, con la edad de mi madre, esté pasando por esto. Piensan comprar la cada de por vida y con la misma renta que está pagando ella", confiesa Eva Orihuela, la hija de María.

Con su familia, y luciendo orgullosa la bufanda del club que le ha salvado, María puede quedarse, para siempre en su casa.