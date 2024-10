María cuenta cómo dejó atrás su vida con 25 años para vivir en Uganda: "No me veía en otro sitio"

María está muy comprometida con las necesidades de las personas, lo que le llevó a colaborar con una ONG en Uganda que llevaba su madre. Allí ayudaba a niños sin recursos, pero algo le dijo que tenía que quedarse.

Desde ese momento, María vive en Uganda y ha dejado atrás su vida y su pareja en España para dedicarse por completo a ayudar. "No me veía en otro sitio que no fuera allí", ha asegurado.

Según nos ha contado, el 80% de la financiación de la ONG se produce gracias a los donativos, mientras que el 20% restante lo financian empresas "amigas".

Montse, su madre, está muy orgullosa de la labor que está cumpliendo su hija en Uganda. "Supe que la primera vez que pisó Uganda se quedaría a vivir", ha señalado su madre. ¡Dale al play para ver toda su historia!