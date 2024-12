María Antonia, harta de no tener suerte en el amor: "Parece que me ha mirado un tuerto"

María Antonia tiene 75 años y está en plena búsqueda del amor. Por mucho que lo ha intentado, no ha logrado encontrar a un compañero de vida: "Mira que lo intento".

"Parece que me ha mirado un tuerto, no le gusto a nadie", señala, entre risas. Según nos cuenta, se arregla mucho y sale, pero no consigue conquistar a ningún hombre, o al menos a los que a ella le gustan.

Desde hace 25 años, María Antonia está sola, ya que su camino no ha sido fácil. "Con mi marido me equivoqué", confiesa, "cuando nos casamos, se dio la vuelta como un calcetín".

Tras varios desengaños amorosos, María Antonia solo pide dos cosas: que sea buena persona y que siga su ritmo. "Yo sola soy feliz, pero si estoy acompañada igual lo soy más", asegura. ¡No te pierdas su divertida historia en el video!