Mar denuncia que le robaron el DNI y ahora la han casado con un hombre que no conoce

Perder el DNI puede llegar a ser muy peligroso, sino que se lo digan a Mar. Un día le robaron el bolso con su DNI dentro y ahora es oficialmente la pareja de hecho de alguien.

Además de casarse sin su consentimiento, la persona que le robó el DNI se empadronó en un lugar diferente y estafó más7.000 euros a Hacienda que ahora le reclaman a Mar.

"Descubrí esto porque me llegó una multa de 7.200 euros a mi casa", asegura. Fue entonces cuando, investigando, se dio cuenta de que estaba "casada" con una persona sin papeles para conseguir la nacionalidad.

Mar no sabe cuánto tiempo lleva casada y, por más que denuncia los hechos, nadie le da una solución. "Yo no sé si sigo casada, en cada sitio al que voy me dicen que vaya a uno diferente", advierte. ¿Conseguirá que dejen de actuar en su nombre?