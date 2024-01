Malú celebra sus 25 años de carrera: "Cuando una mujer tiene las cosas muy claras pasa a ser difícil"

Malú ha visitado el plató de 'Y ahora Sonsoles' cuando se cumplen 25 años de carrera desde que lanzó su primer disco, 'Aprendiz', y lo ha hecho con un nuevo trabajo en el que recopila las canciones que han marcado su trayectoria, cantadas con otros artistas de renombre.

Este trabajo llevará a la cantante a una gira de conciertos únicos por España que comenzará el próximo 13 de febrero en Barcelona, aunque no solo su parte profesional está llena de éxitos.

Una carrera que comenzó con apenas 16 años y en la que ha dicho 'sí' y 'no'. "He dicho menos veces que no de las que lo tenía que haber dicho", ha asegurado la artista. Eso sí, a nivel musical, ha confesado, siempre tuvo claro lo que quiso y lo decía.

"Cuando una mujer tiene las cosas muy claras pasa a ser difícil", ha afirmado.

Malú lleva el arte en las venas. Su tío era Paco de Lucía y su padre Pepe de Lucía, pero además, su madre, Pepi Benítez, fue una de las primeras mujeres en crear una banda en España. Ella, sin embargo, decidió comenzar su trayectoria sin el apellido que la podía catapultar a la fama.

"Mi casa era de artistas de música de 24 horas", ha dicho, una forma de expresarse que empleaban tanto en los momentos buenos como los malos.