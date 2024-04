La madre de Jesús, el joven asesinado cuando volvía a casa en Halloween de 2022: "En 3 minutos acabaron con su vida"

En la noche de Halloween de 2022, Jesús se dirigía a su casa en Palomares del Río (Sevilla) cuando, a medio camino, se dio cuenta de que no llevaba las llaves encima. Por ese motivo, quedó con su hermano en el parque, donde vieron a un grupo de cinco chicos que no conocían, pero no que no les dieron buena espina.

Jesús notó durante todo el camino a casa que le estaban persiguiendo, hasta que ocurrió lo peor: le dieron puñetazos por todo el cuerpo y lo golpearon con una barra metálica por la espalda.

Según la autopsia, sin embargo, lo que acabó con su vida fue una puñalada en el corazón. Fue su madre quien lo encontró de madrugada en la muerte de casa y los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Jesús era un joven deportista, practicaba remo y quería ser policía, como su abuelo. Acababa de entrar en la facultad de Turismo. Su familia cree que sus asesinos lo eligieron al azar y piden justicia por todo lo que le han arrebatado.

En unos días comenzará el juicio contra el principal sospechoso, un joven de 18 años. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con su madre, María del Carmen, que ha contado que el 1 de noviembre de 2022 su vida se paró, y que, aunque los días pasan, ella sigue anclada ahí.

Fueron unos jóvenes que llevaban una moto quienes alertaron de lo que pasaba, y ella salió a la puerta de su casa y vio a su hijo en el suelo sangrando. "Al principio no supe que era él, fue muy impactante", ha dicho.

Su hijo era deportista y medía 1,80, pero no pudo protegerse de cinco personas que le atacaron. En 3 minutos, ha dicho, acabaron con su vida. "La barra con la que le golpearon estaba doblada", ha asegurado.

Unos chicos a los que Jesús no conocía y que ni siquiera eran del pueblo, pero que vieron que el joven iba detrás de él, dejaron que pasaran y le persiguieron durante 13 minutos para atacarle.

Mari Carmen sigue creyendo aún así en la justicia. "Sigo pensando cómo poder ayudar a mi hijo", ha afirmado.