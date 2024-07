Leonor pasó una hora con el brazo atrapado en el canapé de su cama: "No lo sentía y el dolor era espantoso"

Un accidente doméstico hizo que Leonor estuviese una hora atrapada en su propio canapé. Todo ocurrió cuando su familia se fue a un entierro y ella decidió aprovechar el tiempo para recoger la casa.

De repente, el canapé de su cama se convirtió en una trampa y durante una hora estuvo con el brazo atrapado. Su única salida fue gritar y, gracias a eso, un vecino la escuchó y llamó a emergencias.

La voz de Leonor guio a sus rescatadores hasta la habitación y el resultado fue un brazo en cabestrillo.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con ella, y nos ha contado que fue una hora de muchos gritos y de pedir mucho auxilio. "Ya no sabía qué decir porque veía que nadie me escuchaba", ha dicho.

Durante ese tiempo intentaba sacar el brazo, pero al ver que no daba resultado volvía a gritar. Todo comenzó cuando comenzó a recoger la casa, cuando de pronto el canapé se vino abajo. No temió por su vida pero sí pensó que se quedaba sin brazo. "No lo sentía", ha asegurado.

En la hora que estuvo atrapada Leonor solo podía pensar en su hermano, que falleció en un accidente de tráfico. "Le pedía que me echara una mano", ha confesado, porque pensaba que se quedaba sin brazo. En ese momento, ha afirmado, sintió que había policía fuera y volvió a gritar para que la sacaran.

También conocimos el caso de una mujer a quien le explotó la olla exprés cuando estaba cocinando lentejas, aunque tuvo la suerte de que acababa de salir de la cocina para ir al baño.