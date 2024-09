Leire Martínez se sincera sobre las comparaciones con Amaia Montero: "No me gusta que me ninguneen"

La reaparición de Amaia Montero ha desatado rumores de una posible vuelta al grupo de su vida, La Oreja de Van Gogh. Aunque a muchos les ha hecho ilusión la posibilidad, a otros, como a Leire Martínez, no les ha sentado tan bien.

La actual vocalista del grupo ha roto su silencio en un programa de televisión, asegurando que lleva años escuchando comentarios que le hacen daño. "No me afecta que se diga que Amaia vuelve al grupo, lo que no me gusta es que se me ningunee", ha advertido.

Leire lleva 16 años siendo la cantante principal de La Oreja de Van Gogh y confiesa que todavía le siguen preguntando por Amaia. "Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo", ha sentenciado.

Aunque señala que ha aprendido a encajar comentarios como esos para que no le afecten demasiado, afirma que, para ella, es una falta de respeto a su trabajo.