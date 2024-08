Juana quiere desheredar a sus hijas tras 20 años sin contacto: "Les he dado todo y no lo han querido valorar"

Juana tiene claro que no quiere que nada de su herencia vaya a parar a sus hijas, una decisión que ha tomado por el distanciamiento con ellas después de su matrimonio fallido.

Además, siente que sus hijas nunca valoraron el esfuerzo que hizo por ellas después de años limpiando casas para sacarlas adelante.

Hace 20 años que Juana no tiene contacto con ellas y no conoce a sus nietos. Toda la vida, nos ha contado, ha trabajado 14 horas cada día y sigue trabajando con 61 años. "Era para sacar la casa adelante", ha dicho.

"Me miró con mucho desprecio"

Considera que sus hijas no han valorado su esfuerzo, porque además de trabajar se ha desvivido por ellas. "He sido una persona maltratada psicológicamente toda la vida", ha contado, y es que según ha dicho su relación nunca fue bien.

Sus hijas, por tanto, se han criado en un ambiente hostil y su padre nunca les atendió, por lo que todo recaía sobre Juana. Además, cuando crecían, sus hijas no le ayudaban en las tareas del hogar.

Juana estuvo con su marido durante 27 años y un día él se fue para irse con otra mujer. Su hija se unió mucho a ella, y Juana cayó en una depresión, ha explicado, porque todo se estaba desvaneciendo. "La pequeña no paraba de exigir", ha afirmado.

Llegó un momento que ella tuvo que decirle que se fuese a vivir con su padre y su nueva pareja hasta que ella tuviera cierta estabilidad, y ella no se lo tomó bien.

Hace 20 años que Juana no tiene contacto con sus hijas y no cree que vaya a poder recuperarlo. A su hija mayor lleva muchos años sin verla y a la pequeña solo en los fallecimientos de sus padres. "Me miró con mucho desprecio", ha asegurado.

El suyo no es el primer caso que conocemos en Y ahora Sonsoles. En plató ya recibimos la visita de Paqui, que desheredó a su hijo después de 12 años sin contacto.