José Manuel Parada responde a acusaciones de Bárbara Rey en sus memorias: "El equipo no la aguantaba a ella, no a mí"

Bárbara Rey vuelve a enfrentarse a José Manuel Parada. Tras el conflicto por lo que ocurrió durante la "noche de amor" con Chelo García Cortés, la vedette ha vuelto a la carga, esta vez a través de sus memorias.

En su libro Yo, Bárbara, la vedette alude al verano de 2003 que compartió con Parada rodando un especial de televisión a bordo de un crucero. Aquella colaboración no sorprendió a la vedette, que era asidua en los proyectos de nuestro colaborador, pero sí lo hizo su actitud.

"Durante aquellos días en el crucero volvió a mostrar esa actitud altiva y autoritaria", escribe Bárbara Rey. Esta describe cómo Parada no solo no tenía un trato agradable con los invitados, sino que además menospreciaba a su equipo: "Que unos tengan rostros más conocidos y otros trabajen entre bastidores no significa que su labor merezca menos respeto".

Parada ha querido responder a Bárbara Rey en nuestro programa, asegurando que en aquel crucero, Bárbara Rey era la que trataba mal al equipo. "El equipo no estaba enfadado conmigo, no la aguantaba a ella", sentencia.

Según nos cuenta, Florinda Chico llegó a preguntarle que cuándo se iba Bárbara Rey. "Decía que era imposible disfrutar del viaje con ella".

Durante el viaje, Bárbara Rey estaba enfadada con Parada, con quien entonces guardaba una buena relación. "Se enfadó por el incidente que tuvo su hijo en Marbella, pensaba que mi amiga Isabel Pantoja tuvo algo que ver", nos cuenta.

Hoy, se abre de nuevo la herida entre Bárbara Rey y José Manuel Parada. ¿Qué ocurrió realmente aquellos días?