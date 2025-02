Jordi Évole cuenta cómo es vivir con cataplexia: "Hay gente que me dice que lo finjo, hay mucha incomprensión"

La cataplexia consiste en una pérdida de tono muscular ante emociones fuertes, generalmente positivas, como la risa. Normalmente es un síntoma de narcolepsia, pero puede aparecer por sí sola.

Jordi Évole nunca ha tratado de ocultar que padece esta condición. De hecho, hemos visto en varias ocasiones cómo sufría uno de sus episodios en directo.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con él acerca de la enfermedad que le hace perder la fuerza cuando se ríe. "Es una enfermedad que produce mucha incomprensión, no se entiende muy bien que te caigas de golpe y porrazo por una risa", señala. Aunque en un principio solo le ocurría con la risa, Évole ha advertido que la cataplexia se ha asociado a otras emociones como la sorpresa.

El periodista, que también padece narcolepsia, ha contado que necesita dormir mucho, hasta el punto de que llega a hacer dos siestas por la mañana y otras dos por la tarde si sabe que necesita mantenerse despierto. Además, confiesa que tiene un lugar reservado en su redacción de trabajo para dormir.

Desde hace 7 años, cuando le diagnosticaron, Jordi Évole está en tratamiento. "Me ocurre desde los 35 años más o menos, pero, cuando no sabes lo que es, no le das importancia", afirma.

El periodista trata de reivindicar la cataplexia y visibilizarla. Según nos cuenta, él convive con la enfermedad porque no ha llegado a niveles peligrosos, pero advierte que es algo muy serio que se debe dar a conocer. ¡No te pierdas su entrevista en el video!