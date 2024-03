Joaquín Torres despide a su madre en pleno conflicto: "Para mí mi hermano murió hace años, espero que no venga"

El funeral de la madre de Joaquín Torres, fallecida el pasado 2 de marzo, se ha esperado con mucha tensión por si finalmente el hermano del arquitecto acudía en plena guerra familiar.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Joaquín en un día complicado para él, pero también importante para su madre y su padre. "Con esto se pone fin a un momento muy duro", ha dicho.

Para despedirla han hecho un funeral grande, aunque su madre no quería pero sí deseaba complacer a su padre, y eso es lo que ella quería.

"Para mí mi hermano murió hace años, espero que no venga", ha dicho el arquitecto, además de que su padre le ha pedido que no acuda para no fastidiar el día.

Y es que hay odio, dolor y mucha tensión entre los hermanos Torres después de que la guerra familiar abierta hace años se haya reavivado tras el fallecimiento de su madre Joaquina.

El arquitecto no ha perdonado el dolor provocado por su hermano menor tras dejar a sus padres prácticamente en la ruina. Destrozado por cómo ha actuado Julio con la gestión del patrimonio familiar, el arquitecto está dispuesto a llegar hasta el final y cumplir así con la última voluntad de su madre.