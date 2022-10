Joaquín Ramirez, testigo del tiroteo en Ciudad Real: "Algo le ha tenido que suceder para pasar una cosa así"

Esta misma mañana en torno a las diez, un hombre de 50 años se ha atrincherado en una casa de campo en la carretera entre las localidades de Argamasilla de Calatrava y Villamayor de Calatrava, Ciudad Real.

Este suceso ha obligado a cortar la carretera y a acordonar una amplia zona, ya que el chalé en el que la persona armada se había escondido está en una zona bastante poblada.

Los heridos han sido trasladados al hospital de Puertollano ya que presentan heridas de distinta gravedad junto al padre del tirador, de 81 años con distintas contusiones en el cuerpo.

Entre los tres fallecidos se encuentra uno de los agentes locales que se había desplazado al lugar de los hechos, un agricultor que conducía un tractor cerca del lugar y el propio agresor, que ha sido abatido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Nuestra compañera Arancha Ponce ha hablado en exclusiva con Joaquín Ramírez, testigo del tiroteo. El vecino asegura que ha escuchado los tiros desde su casa: "Yo he escuchado los tiros nada más. He sentido las sirenas cuando ha llegado la guardia civil y los municipales". Además, el vecino asegura que conocía al sujeto: "Yo lo conocía, no sé que le habrá pasado para acabar así". El testigo ha confesado que sentía miedo por él y su familia: "No entendíamos nada, pero el miedo se tiene ante estas situaciones".

Carlos Quílez ha apuntado nuevos datos sobre la investigación, apuntando como el principal testigo para aclarar los hechos al padre del tirador.