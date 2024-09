Jesulín de Ubrique regresa a casa tras sufrir un microinfarto: "Noté un dolor que no puedo describir"

Jesulín de Ubrique ha sufrido lo que parece ser un microinfarto durante sus vacaciones en el Rincón de la Victoria. El diestro, que pasaba unos días junto a su mujer María José Campanario, empezó a encontrarse mal de madrugada y decidió acudir al ambulatorio, pero pronto le ingresaron en un hospital de Málaga.

"Noté una presión muy grande en el pecho que me empezó a las 22 y a las 3 ya no podía más", ha asegurado Jesulín ante los medios. El torero ya ha recibido el alta y se ha mostrado muy impactado ante la situación.

Una vez en casa, Jesulín debe guardar reposo, pero no entiende cómo ha podido ocurrirle algo así: "Hago deporte, no fumo, no bebo...". Ante lo insólito del caso, el diestro se deja aconsejar por profesionales, que intentan buscar el origen del problema.

En 2017, Jesulín estuvo en observación por unas arritmias y no ha tenido tratamiento desde entonces. Esto puede estar relacionado con el microinfarto que acaba de sufrir, pero todavía están descartando posibilidades.