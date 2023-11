Jenny Llada confiesa un episodio de abuso que sufrió en el cine: "Fue una situación denunciable, pero no denuncié"

Jenny Llada ha contado una situación de abuso que sufrió en su carrera como actriz en la época del destape en los años 70 en España. "Casi se me quitaron las ganas de seguir", ha confesado. Una confesión que no solo ella ha hecho tras el estreno de 'El enigma Nadiuska', sino también Sandra Alberti, que relató un episodio de un intento de violación.

Ocurrió cuando la citaron para reunirse con el productor de una película que ya había firmado. Este hombre aseguró que tenía cualidades para hacer un papel más importante y ella, encantada, fue con el book a reunirse con él.

Cuando llegó, se quitó la chaqueta y descolgó el teléfono. "Me dijo que su mujer era muy pesada", ha asegurado. Posteriormente se abalanzó sobre ella y la intentó abrazar, ella tenía unos 18 años.

"Me levanté, me paré y dije 'hasta aquí hemos llegado porque usted es muy mayor para mi'", ha contado la actriz. Después se fue del despacho y le dejó claro que no quería trabajar con él.

Jenny Llada no ha dicho de quién se trata, pues sigue vivo, pero ha dejado claro que, quien esté escuchándola, tanto el público como los compañeros de profesión, sabe que lo que está contando es verdad.

Nadiuska también fue víctima de estos abusos, e incluso paró un rodaje cuando un director se sobrepasó con ella, una anécdota que una script le contó a Valeria Vegas para la serie documental, pero finalmente se echó atrás y no participó por miedo.