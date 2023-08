Jenni Hermoso niega que el beso con Rubiales fuese consentido: "No tolero que se ponga en duda mi palabra"

Jenni Hermoso, jugadora de la Selección Española, se ha pronunciado después del discurso de Luis Rubiales en la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF. En un comunicado, la jugadora ha negado que el beso fuese consentido, tal y como ha asegurado el presidente de la Federación.

Además, deja claro que ella nunca buscó alzar a Rubiales. "No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos se inventen palabras que no he dicho", ha expresado.

En este comunicado que ha emitido junto a sus compañeras han añadido que esperan que sus acciones no queden impunes y que haya cambios estructurales en la RFEF.

La jugadora se ha pronunciado después de que en la Asamblea Rubiales no haya dimitido y haya justificado su actuación en la celebración del Mundial, no solo por el beso que le dio a Jenni Hermoso, sino también por el gesto obsceno que realizó en los palcos y la fotografía en la que se ve cómo coge en brazos a la futbolista Athenea del Castillo.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos analizado cada uno de estos gestos, así como las reacciones de otras futbolistas y deportistas y el futuro del caso.