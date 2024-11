Javi Martín habla sin tapujos sobre su trastorno de bipolaridad: "Estuve a punto de quitarme la vida"

Javi Martín ha sido un personaje recurrente de nuestra televisión durante los años 90. El actor y presentador formó parte de programas como El Juego de la Oca, Caiga quien Caiga o series como Farmacia de Guardia.

Durante los últimos años, su carrera y su vida han estado marcadas por la salud mental. En 2020, Javi sorprendía a los medios confesando que padecía un trastorno de bipolaridad.

"Me iba todo fenomenal y de repente mi cabeza pegó un tumbo", nos cuenta, "sentí que me moría". Fue durante las Navidades, que Javi descubrió que algo no iba bien y, después de pasar de una fase maníaca a la depresión, se lo diagnosticaron.

Sufrió una etapa de grandes depresiones y dolor, pero gracias a la ayuda psicológica, logró dejarlo atrás: "Estuve a punto de quitarme la vida, pero pensé en las personas que más quiero y logré apartarme".

El proceso de recuperación no fue fácil, pero Javi asegura que los profesionales de la salud mental y la medicación le ayudaron a salir adelante. "Yo tomo mis tres pastillitas al día", confiesa.

Hace dos años publicaba un libro sobre su historia con la bipolaridad con el que pretende ayudar a la sociedad y contar cómo ha logrado convivir con ella.

Su historia es el ejemplo de que cuidarse a uno mismo también implica atender a la salud mental. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el video de arriba!