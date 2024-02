Jacobo Ostos, devastado tras salir a la luz los mensajes que demuestran su supuesta infidelidad a Mery Jim

Jacobo Ostos no sale de su asombro tras las últimas informaciones que se han filtrado sobre su ruptura con Mery Jim, cuyo motivo ha sido una supuesta infidelidad por parte del DJ.

Hoy hemos conocido cómo ha recibido Jacobo estas acusaciones y cómo se encuentra tras la cancelación de su compromiso con Mery Jim.

Paloma García Pelayo ha asegurado que Jacobo insiste en que los mensajes que hemos visto en 'Y ahora Sonsoles' hablan de una infidelidad que no existió, algo que ya ha hablado con Mery.

Además, el DJ ha explicado varios detalles de su relación abierta y sobre lo que cuenta ese mensaje, que es que, según él, después de una noche de de fiesta, se hizo tarde, fue a desayunar con esas amigas a Fuenlabrada y las dejó en su casa. A Mery la engañaron, según él.

En cuanto a la fiesta, Beatriz Cortázar ha asegurado que Mery estaba invitada a ese plan pero no fue porque estaba cansada. Además, el DJ incide en que la relación se ha roto porque ella no pudo gestionar la relación abierta. "Él es defensor de las relaciones abiertas porque está en contra de la infidelidad", ha dicho la periodista.

Además, ha asegurado que Mery era quien tenía el 70% del protagonismo en estas relaciones. "Ella mandaba y elegía", ha dicho.

Los motivos de la ruptura

Mery aseguró en 'Y ahora Sonsoles' que la razón era el no poder llevar una relación abierta con el hijo de Jaime Ostos y de ahí su ruptura.

Aún, este programa consigue en exclusiva unos mensajes que Mery recibe para intoxicar su relación y la sombra de la infidelidad planea como otra causa de la separación, aunque hay algo ha herido profundamente a la modelo.

"Yo no meto la mano en el fuego por nadie, pero tampoco lo aseguro porque no lo he visto. Entonces yo creo que cada cosa queda en la conciencia de cada uno", ha dicho ella.