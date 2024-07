Isabel Lopera, reina por un día gracias a su hijo: "Ha sido bonito desde que me he levantado de la cama"

Isabel Lopera ha sido la nueva 'Reina por un día' de Y ahora Sonsoles. Su hijo Raúl y su nuera Cynthia se han compinchado con el programa para hacerle pasar a esta sevillana uno de los mejores días de su vida en Madrid.

Ella pensaba que iba a hacer recados con su nuera, pero en realidad ha pasado una jornada llena de increíbles sorpresas. La primera de ella ha sido ir a hacerse una limpieza facial para lucir mejor que nunca.

Posteriormente ha comido en uno de sus restaurantes favoritos y ha ido a ver uno de los espectáculos más impresionantes: El Rey León.

Aunque las sorpresas no han terminado, porque Isabel ha venido a Antena 3 pensando que iba a firmar unos papeles. Sin embargo, a su llegada se ha encontrado con que venía a Y ahora Sonsoles y, además, en plató, ha recibido la sorpresa de su nieto, Samuel, y su marido.

Isabel tiene claro que su hijo le ha hecho la sorpresa porque es "muy buena madre", y al entrar a plató ha recibido una ovación sin precedentes. "Ha sido un día bonito desde que me levanté de la cama", ha dicho.

El motivo de la sorpresa

Raúl, el hijo de Isabel, nos ha explicado que ha querido darle esta sorpresa a su madre porque lo ha pasado muy mal. Estos últimos años no han sido fáciles para Isabel, y es que ella es una mujer sensible ha dicho. "Quiero ayudar a todo el mundo y no puedo", ha contado Isabel.

A su marido le dio un ictus y ella no dudó en volcarse en él, así como el resto de su familia. "Vivo para mis hijos y mi casa", ha dicho. Además, lleva mucho con dolores y ha dejado de salir de casa e incluso ha dejado el gimnasio y la piscina.

Hace unos meses le pusieron una prótesis en la rodilla y aún así cuida de su casa y de su familia. Isabel tiene una amiga que está pendiente de ella y salen juntas, pero lleva tiempo muy baja de ánimo. De hecho, ha venido a Antena 3 pensando que era un homenaje para su hijo.

