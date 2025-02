Investigan la extraña muerte de Gene Hackman y su mujer: "Se cree que puede haber sido un escape de gas fortuito"

La muerte del actor Gene Hackman a sus 95 años ha conmocionado a Hollywood. El cuerpo del actor ha aparecido sin vida junto al de su mujer, la pianista Betsy Arakawa, y su perro en su casa de Santa Fe (Nuevo México).

Según las autoridades, los cuerpos no presentaban indicios de violencia y la principal hipótesis es que el fallecimiento se debe a un accidente doméstico, como una fuga de gas.

"No hay signos de entrada a la casa, no falta nada en la casa y los cuerpos no presentan signos de violencia", advierte Miguel Ángel Masjuan, experto en cine en Univisión. Según nos cuenta, todo apunta a una fuga de gas accidental.

Hackman llevaba retirado 20 años, pero seguía siendo un referente. Por eso, grandes artistas como Francis Ford Coppola o George Takei han llorado su muerte.

Ahora, la policía investiga cuántos días llevaban el actor y su familia fallecidos y cómo ocurrió. ¿Se tratará de una muerte accidental?