El inesperado encuentro entre Tamara e Íñigo: "Le contó su incipiente relación con Hugo"

No hay duda: Tamara Falcó ha sido la protagonista de este año, llegando a ser una de las personas más buscadas en Internet. La calma ha llegado a su vida tras refugiarse en su familia y amigos. Pero no solo la calma ha llegado a su corazón, si no que puede haber una posible nueva ilusión.

Se trata de Hugo Arévalo, de quién es amigo desde hace 15 años. Como buen amigo, ha estado con la marquesa de Griñón en los malos y en los buenos momentos y se ha convertido en uno de sus principales apoyos.

Una cercanía que podría haber traspasado la fina línea entre amistad y relación. Algo que Íñigo Onieva parece tener claro tras los polémicos mensajes que se filtraron en un chat donde también estaba Hugo, para quien iban dirigidos.

La hija de Isabel Preysler ha querido dar su opinión sobre los rumores que acechan esta relación. Ha querido dejar claro que lo que desea es rehacer su vida y que Hugo es una persona a la que admira y con quien comparte muchos valores.

Por si fuera poco, nuestra colaboradora Isabel González nos ha querido contar un dato que desconocíamos de los encuentros entre Íñigo y Tamara Falcó, tras su ruptura. Ambos habrían tenido un encuentro el 30 de noviembre, donde estuvieron hablando hasta las 4 de la mañana. Sería ahí cuando Tamara Falcó le comunicaría a Íñigo, todo sobre Hugo.

