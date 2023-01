Este es el motivo del incómodo gesto del embajador iraní a la reina Letizia: mano al pecho y sigue de largo

Los Reyes de España han acudido, como cada año, a la recepción del Cuerpo Diplomático. Sin embargo, ha ocurrido algo que ha provocado mucha tensión. El embajador iraní ha saludado a Felipe VI dándole la mano, pero, cuando le tocaba el turno de saludar a Letizia, se ha llevado la mano al pecho y ha seguido de largo.

La reina le ha aguantado la mirada hasta que ha salido del plano. Un gesto por parte del iraní que ha sorprendido y que ha sido catalogado como desplante, pero que en los países islámicos es más que normal.

En 2012, cuando Letizia todavía era princesa se encontró ante una situación similar con otro embajador del mismo país, y en esa ocasión también se lo hizo a la infanta Sofía. Al igual que ocurrió en 2002 con la reina Sofía.

El motivo de estos desplantes es que, desde 1979, año en que tuvo lugar la Revolución Islámica, está prohibido estrechar la mano de las mujeres en público, una norma inflexible vayan donde vayan.

María Manjavacas, colaboradora y experto en Casa Real, ha asegurado que esto es algo habitual y que a ella no le ha sorprendido. "No se puede considerar un desplante porque es su norma habitual de la casa", ha dicho. Cree que ha sido un gesto feo, pero no un desplante.

Además, destaca que la reina Letizia tampoco ha ido a darle la mano porque sabe que los embajadores iraníes no la dan, por tanto, no se ha quedado colgada. Es algo que ocurre cada año.