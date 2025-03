La historia de acoso escolar detrás de Sergio Medialdea: "Nunca le conté a mis padres que llegué a poner delante de un tren"

Durante los años 90, todos los niños conocían el anuncio en el que un joven fuerte y protector aparecía en defensa de su primo cuando los niños le acosaban en el colegio. Sin embargo, detrás de aquel anuncio y su imagen de valiente, la verdadera historia de Sergio Medialdea, el actor que encarnaba a aquel joven, es muy diferente.

Sergio sufrió el acoso escolar en su propia piel desde los 14 hasta los 18 años. "Yo me llegue a poner delante de un tren", confiesa, "en el último momento me acordé de mis padres y me aparté".

Sin embargo, su vida dio un giro de la mano del famoso 'estirón'. Un repentino crecimiento de 33 centímetros le convirtió en un joven atlético y pasó a ser el famoso actor de aquel anuncio que le cambió la vida.

El anuncio llenó su vida de fama y aplausos, los mismos que le negaban durante su infancia. "Parece que la vida me quiso premiar por lo que pasé", asegura.

Hoy, Sergio se separa del personaje que le llevó a la fama y reivindica las historias que nadie ve, pero que marcan la vida para siempre. ¡Dale al play para escucharle!