El hijo de Sonia Martínez en un plató de televisión: "Momentos de amor y odio, la quisieron mal"

La noticia de su embarazo cambia la vida de Sonia Martínez, ahora tiene un motivo para luchar y recuperarse. Con su pícara sonrisa y su pizpireta actitud, Sonia Martínez se cuela en todos los hogares de España en los años 80 convirtiéndose en la presentadora infantil más exitosa del momento.

La muerte de su madre y su despido por unas fotografías en topless son el principio de su fin. En 1990, Sonia está enganchada a la heroína y malvive en las calles cuando conoce a José Manuel Padilla, un exdrogadicto del que se enamora.

Se casan y cree haber encontrado su salvación, pero junto se hunden aún más. Su relación está marcada por las entradas y salidas de hospitales y centros de desintoxicación.

Sonia se encuentra en pleno intento de rehabilitación cuando le comunican su embarazo y que tiene VIH.

La presentadora desea con todas sus fuerzas ese bebé y por él está dispuesta a superar su adicción. El 9 de febrero de 1991 llega al mundo Hugo.

El pequeño nace con síndrome de abstinencia y con anticuerpos del VIH, pero lo negativiza a los tres meses.

Hoy, nos visita Hugo Padilla, el hijo de Sonia Martínez para recordar a su madre: "Me produce mucha tristeza ver vídeos de mi madre. Me emociono", ha confesado su hijo: "Con el paso del tiempo te das cuenta de la dureza de vida que ha tenido".

"A los 12 años es cuando mi padre me cuenta todo lo que le ocurrió a mi madre" confiesa un emocionado Hugo que no puede evitar contener las lágrimas al hablar de la figura de su abuela: "No juzgó a mi madre".