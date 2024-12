La hija de Tamara desaparece después de quitarle el móvil: "Solo quiero saber que está viva"

Esteban y Tamara están desesperados porque su hija de 17 años ha desaparecido después de haberla castigado sin su teléfono móvil. Todo ocurrió hace tres días, cuando se estaban mudando a una casa nueva en Getafe y vieron que los niños no habían recogido bien las cajas. Les dijeron que hasta que no lo hicieran, se quedarían sin móvil y la joven se marchó.

Sus padres temen que se haya fugado con alguien y están desesperados. "Solo quiero saber si está viva", pide Tamara, entre lágrimas.

"Creemos que hay alguna amiga que la está ocultando", señalan sus padres. Aunque han preguntado a sus amigos del instituto, ninguno parece saber nada, pero ellos no creen que sea verdad.

Desde entonces, no saben nada de su hija y ya han presentado la denuncia a la policía. Pese a que todavía no han tenido noticias, Carlos Quílez advierte que, según las investigaciones, no estaríamos ante una desaparición preocupante, sino ante un "enfado puntual".

"Ella sabe que la queremos", dice Tamara, entre lágrimas, pidiendo que les llame y vuelva a casa. ¿Podrán volver a abrazarse pronto?