La hermana del futbolista Lucas Pérez niega que estuviera en un orfanato: "No es verdad que lo abandonaran"

Lucas Pérez, el futbolista del PSV Eindhoven, confesaba ayer su drama familiar, que hoy continúa abierto. Según contó, sus padres le abandonaron con 2 años en un orfanato y tuvo que criarse con sus abuelos, pero ahora, cuando ha triunfado en el mundo del fútbol, su padre ha reaparecido exigiéndole la manutención.

Ahora es la familia materna del futbolista quien se pronuncia. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con la tía de Lucas, que niega que el joven haya estado en un orfanato. "Él estuvo conmigo conviviendo de pequeño, fui yo quien llevó a Lucas a casa de sus abuelos", asegura.

Para Lucas, su única familia han sido sus abuelos, algo que no ha sentado bien a su tía. "La familia de la madre le ayudó, todos le dimos dinero cuando lo pidió, no me parece lógico", advierte.

Sara, la hermana de Lucas por parte de madre, también se ha sentido atacada. "Llevo años buscándole, no me esperaba esa entrevista", señala Sara. La joven asegura que, a pesar de que le han hablado mal de él, quiso darle una oportunidad y ahora se siente traicionada.

"Lo de que lo abandonaron es mentira", sentencia. Según nos cuenta, fueron los abuelos por parte de padre los que le metieron en la cabeza a Lucas que su madre era mala y que le abandonó.

Pese a negar el episodio del orfanato, la tía y la hermana de Lucas corroboran que sus padres se alejaron de él y que su madre no fue un buen ejemplo para él. "No digo que sea la mejor familia, pero sí que le ayudaron", afirma Sara.

