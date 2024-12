La herida de la DANA un mes después: Enrique vive en un vertedero improvisado en Catarroja

Se cumple más de un mes del estallido de la DANA que ha dejado 222 víctimas mortales y cuatro desaparecidos que todavía no han sido localizados.

Algunos vecinos de municipios valencianos como Catarroja continúan en una situación crítica. Allí, Enrique tiene dos sótanos que siguen anegados con unos 20 centímetros de lodo y nadie les ofrece ayuda para limpiarlo.

"He oído hablar de ayudar para la DANA, pero yo no he recibido nada", señala. Aunque agradece la ayuda de voluntarios y servicios de emergencia, asegura que por parte del gobierno "todo es un 0 en ayudas".

Según nos cuenta Enrique, viven en una situación de abandono y su finca se ha convertido en un vertedero improvisado. ¿Conseguirán que les escuchen y no les olviden?