Hablamos con la madre de los gemelos de Linares: "A Cristian le cogió mucho odio porque lloraba y quería comer"

El crimen de Linares ha conmocionado a todo el pueblo. Un bebé de dos años ha muerto a manos de su padrastro, apodado 'El Pakillo' y su hermano gemelo resultó herido durante la agresión.

Beatriz, la madre del niño asesinado por su pareja ha roto su silencio. "A Cristian le cogió mucho odio porque lloraba y quería comer", confiesa en Y ahora Sonsoles.

Según no cuenta, ella nunca pensó que llegaría a este punto, aunque sí vivió muchos episodios violentos. "Me amenazaba, me tiraba de los pelos, me daba patadas en las costillas", desvela Beatriz.

En varias ocasiones, Beatriz ha tenido que ponerse en medio para tratar de proteger a sus hijos, llevándose palizas y golpes. Sin embargo, 'El Pakillo' le prometía que cambiaría y que no lo volvería a hacer, aunque no fue así.

La noche que ocurrió el asesinato, 'El Pakillo' le pidió a Beatriz 20 euros para sus supuestas agresiones y, cunado esta se negó porque estaba trabajando, este cargó contra su hijo.

"Si hay mujeres que están pasando por esto, que se vayan, que no aguanten", dice, entre lágrimas. Beatriz tuvo miedo y no se atrevió a pedir ayuda, pero anima a otras a hacerlo antes de que sea tarde.

La autopsia ha revelado que 'El Pakillo' apretó el cuello del pequeño y le tapó la nariz y la boca, asfixiándole hasta la muerte. Por otro lado, Yerai, el hermano que salió herido, está en manos de los Servicios Sociales. "Me han puesto una orden de alejamiento", señala Beatriz.

La madre de los pequeños denuncia que nadie le ha ofrecido ayuda y se encuentra perdida, viendo su vida completamente destrozada. ¿Conseguirá recomponerse de un crimen tan atroz?