Hablamos con Lucas tras admitir que se ha operado la nariz: "Me quería amparar a mi libertad de no dar explicaciones"

Durante los últimos meses, Lucas, de Andy y Lucas, se ha visto envuelto en una polémica por su aspecto físico. Pese a que se le veía visiblemente cambiado, negaba haberse operado.

Ayer, durante su entrevista en El Hormiguero decidió contar la verdad y admitió haberse sometido a una operación estética que no curó bien. Según contó, no siguió los consejos de los médicos y su nariz no quedó como esperaba.

Además, el cantante advirtió que ha sufrido mucho durante estos meses por las críticas y los comentarios. La situación le ha afectado personalmente y por eso quería evitar el tema.

"Me quería amparar a mi libertad de no dar explicaciones", nos ha contado. Según nos cuenta, es la presión mediática y las críticas las que le han hecho sincerarse. ¡No te pierdas sus declaraciones en el video!