Lucas se emociona hablando sobre la polémica con su nariz: "Uno es libre para hacer lo que quiera"

La visita de Andy y Lucas a El Hormiguero ha sido un homenaje a su trayectoria musical. Los gaditanos han compartido anécdotas de sus inicios y han demostrado por qué siguen siendo referentes de la música en España.

Pablo Motos le ha preguntado a Lucas por uno de los temas a los que, sorprendentemente, más bombo se le ha dado en los últimos tiempos: su nariz. El cantante ha asegurado que a él no le importan las críticas, sin embargo, sí que le ha afectado lo que los comentarios tan deleznables que han tenido que escuchar su gente más allegada.

Según ha contado, no quiso decir nada porque pensó que no era el momento cuando ocurrió la DANA en Valencia, pero ha aprovechado su visita al programa para reconocer que se hizo un retoque estético y no respetó los tiempos de cicatrización: "Lo siento", decía entre lágrimas antes de concluir afirmando que cada uno es libre de hacer lo que quiera. ¡Vuelve a ver este momento!