¿Guardar la fruta en la nevera en verano? Nutrimán nos da la clave para que no se ponga mala

El verano está a la vuelta de la esquina y, con ello, las altas temperaturas en la mayor parte del país. Por eso, hay que tener cuidado para que la comida no se ponga en mal estado.

En estas ocasiones solemos pensar que, por ejemplo, la fruta se conserva mejor en la nevera o en el frigorífico. Luis Alberto Zamora, más conocido como Nutrimán, nos ha aconsejado que de forma general, lo mejor es no meter la fruta en la nevera.

Nuestro experto en nutrición, nos ha contado la diferencia entre las frutas climatéricas y las no climatéricas. En el primer caso, continúan madurando una vez que se han recolectado y es mejor no meterlas en la nevera, salvo que estén cortadas.

En el caso de la frutas no climatéricas, no maduran una vez que se han separado de la planta por lo que no hay problema en meterlas en la nevera. Además, se suelen poner malas antes.

Luis Alberto Zamora nos ha dado una serie de consejos para que la fruta dure más tiempo y tarde más en ponerse mala. Por ejemplo, aconseja no meter fruta vede y madura, ni fuera ni dentro de la nevera. Recomienda usar un frutero de mimbre y no guardarlas en plástico.

El experto en la materia también ha señalado que no hay que lavar la fruta antes de guardarla en la nevera. ¡No te pierdas más consejos en el vídeo!