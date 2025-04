Gorka Otxoa cuenta cómo perdió ocho kilos en un mes para su última película: "No fui a un dietista ni nada"

Gorka Otxoa visita el plató de Y ahora Sonsoles para presentar su nuevo proyecto, la película Un funeral de locos. En ella, comparte reparto con actores de la talla de Quim Gutiérrez, Inma Cuesta o Antonio Resines.

"Es el personaje más loco que he hecho en mi carrera y me lo he pasado fenomenal", asegura.

La película está rodada en su tierra, San Sebastián. Pese a la comodidad del ambiente, Gorka asegura que el rodaje no fue nada fácil, ya que tuvo que perder 8 kilosen un solo mes.

"No fui a un dietista ni nada, lo hice con sentido común y gimnasio", señala, entre risas, "todavía no me ha hecho efecto rebote".

Hoy, por fin presenta su nuevo proyecto, en el que ha invertido mucho amor y esfuerzo. ¡No te pierdas su entrevista en el video!