Golpean brutalmente a un menor de 15 años por pegar al timbre y salir corriendo: "Le amenazaron de muerte"

Un vecino de Ojén (Málaga) ha golpeado salvajemente a un niño de 15 años por tocar al timbre y salir corriendo. Lo ha agarrado por el cuello contra la puerta del domicilio mientras él trataba de escapar.

Su agresor, sin embargo, lo siguió golpeando hasta que reaccionó tratando de defenderse. En ese momento, lo cogió violentamente contra la verja de la ventana.

Las personas presentes le pedían que parase, pero no atendía a razones. Se quitó el casco y siguió golpeándole con él en la cabeza. Mientras tanto, el menor seguía luchando por librarse de su agresor.

Es el momento en el que una tercera persona ha entrado en acción, a lo que el agresor respondió saliendo de la casa con una barra de metal de grandes dimensiones y se dirigió directamente hacia el menor, que finalmente logró liberarse y salir corriendo con todo el cuerpo lleno de golpes.

Hemos hablado con Juliana, su madre, que emocionada nos ha contado que ha sido una situación horrible. Ella estaba en videollamada con su hijo pequeño, viendo lo que estaba ocurriendo, y no podía hacer nada.

No entiende cómo una persona puede haberle hecho algo así a un niño pequeño. "Me ha dado un ataque de ansiedad", ha asegurado, y ha pedido ayuda porque viven en un pueblo muy pequeño y quiere proteger a su hijo.

También hemos podido hablar con uno de los presuntos agresores, que ha negado que hayan pegado al niño y no ha visto ninguna agresión en las imágenes. "A mi me da igual que me denuncien, yo no he hecho nada", ha dicho.

