Gloria, muy afectada por el nuevo ataque del perro que la agredió: "Me parece completamente injusto"

La historia vuelve a repetirse. Un perro que ya había atacado con anterioridad a otra persona y que se encontraba en una perrera, ha mordido a una niña de apenas cinco años que ha tenido que ser ingresada en el hospital y ha tenido que ser intervenida.

El animal estaba en las Ventas de Huelma, en Granada, supuestamente en cuarentena por este ataque previo, ocurrido en octubre y en el que hirió a una niña y su madre. La dueña del rottweiler estaba paseándolo por los alrededores, suelto y sin bozal, cuando encontró a esta segunda víctima, que iba con sus padres, y se acercó a saludarlos.

Fue entonces cuando ocurrió el ataque, en el que no solo la pequeña resultó herida sino también la dueña, que intentó separar al perro.

Gloria es la primera víctima de este perro, que se ha quedado en shock al conocer la noticia de que casi mata a una niña pequeña. "Tengo sentimientos encontrados porque me parece completamente injusto", ha dicho. Y es que el animal se supone que estaba en una residencia canina, pero la jueza decretó que se archivaba el caso porque solo fue un descuido y no era nada grave. Sin embargo, ha vuelto a ocurrir.

El no haber tomado medidas ha hecho que la historia se repita, y es que Gloria ha asegurado que no miró nada de lo que le llevó. "Yo solo pido justicia", ha dicho. Mientras tanto, la dueña del perro sigue sin dar la cara, algo que no se entiende. "Le pediría que se pudiera en el lugar de la madre y en el mío y le preguntaría cómo se sentiría si le pasase a ella", ha afirmado.

Gloria también tiene animales, a los que educa, y no entiende por qué no iba con bozal cuando la dueña sabía que era peligroso y, además, le habían dado la oportunidad de quedarse con su perro a pesar del ataque.