La Generalitat abre una investigación tras conocer la plaga de hormigas de una residencia de Barcelona

La Generalitat de Cataluña ha abierto una investigación después de que en Y ahora Sonsoles viéramos una plaga de hormigas en las habitaciones de una residencia de mayores en Barcelona

Desde el programa, nos hemos trasladado hasta esta residencia y hemos enseñado las imágenes de la plaga a familiares y trabajadores. Los familiares nos han asegurado que ellos no tenían ni idea de que esto pasaba en las instalaciones. "No he tenido nunca ninguna noticia", ha dicho.

Sin embargo, la residencia ha asegurado que sí se informó de que había una plaga de hormigas. "Siempre han estado al tanto", han asegurado, además de afirmar que han sido solo casos puntuales y que desde el principio se han tomado medidas.

El médico del centro, por su parte, ha negado haber visto los vídeos y no ha vuelto a responder. Sí ha hablado Encarna, que trabajó durante años en la residencia. "Por muy mal que yo quisiera a un familiar mío, aquí no lo traería", ha dicho.

También hemos podido hablar con Montse, denunciante, que se siente muy orgullosa de saber que al menos han conseguido movilizar a la Generalitat. Considera que los trabajadores que no denuncian las condiciones es porque tienen miedo a perder su puesto.

Los familiares de los residentes, eso sí, no se han puesto en contacto con ella para darle las gracias.