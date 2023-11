Gabriela Guillén renunció a la ayuda de Bertín Osborne: "No quería nada de él si no era atención, me siento sola"

Una de las informaciones que conocimos en 'Y ahora Sonsoles', Bertín Osborne estaba ayudando a Gabriela Guillén con una serie de pagos mensuales, con un total de 9 transferencias. Sin embargo, la aparición de unas fotografías hizo que este acuerdo se rompiera, pues ella estaba de vacaciones.

Paloma García Pelayo, no obstante, aseguró que el motivo era otro: que él quería firmar un documento ante notario para constatarlo todo legalmente, y ella no quiso firmar.

Posteriormente, llegaron a un acuerdo, según la periodista, para evitar declaraciones desagradables por ambas partes.

Gabriela Guillén ha asegurado que no hay ningún tipo de acuerdo económico con el artista, pero que él desde un primer momento quiso, por decisión propia, hacerse cargo. "Hizo dos pagos para el alquiler y los gastos", ha confirmado.

Unos pagos que se realizaron alrededor del mes de septiembre, pero ella decidió que no quería recibir más. "Hay cosas más importantes que el dinero, él no está pendiente", ha dicho, y es que, según ha contado, no le pregunta cómo le va el embarazo y no se preocupa.

Ha dejado claro que no quería nada de él si no era atención. "Es mucho más valioso eso, yo me siento sola", ha asegurado la modelo.

En cuanto a las transferencias, la modelo ha confesado que le ha decepcionado que salgan a la luz y ha pedido que si hay pruebas de que le han pasado más dinero, que las saquen.

La modelo ha confesado, además, que Bertín no le ha pedido una prueba de paternidad, pero sí se la va a hacer.