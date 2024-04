Felipe Hita reacciona a las imágenes de Marina Lozano y Carlos Cánovas juntos: "Que Dios les pille confesados"

El fallecimiento de Silvia Tortosa el pasado 23 de marzo dejó al descubierto la supuesta infidelidad de su marido Carlos Cánovas con Marina Lozano, actriz que por aquel entonces también estaba casada.

Él es la cuarta pieza de este entramado: Felipe Hita se enteró hace escasos días de que, al igual que Silvia Tortosa, él era el otro traicionado. Nos ha visitado en Y ahora Sonsoles para contarnos cómo está viviendo estos días.

Felipe Hita ha confesado que se enteró de la noticia tras salir del quirófano por una operación que finalmente no se llevó a cabo. "Iban bastantes coches por casa y uno de ellos era el de Carlos", ha confesado.

Todo esto ocurrió a finales de 2017 y en junio de 2018 se fue de casa, aunque no sospechaba que hubiese alguna infidelidad. No lo supo hasta hace apenas unos días.

Felipe Hita y Carlos Cánovas se conocieron, y a Felipe le pareció muy buen tipo. "Estaba ciego, yo me lo creía todo", ha dicho. Ahora se siente traicionado porque él tenía idolatrada, ha dicho, a Marina Lozano y pensaba que ella era un ángel.

Una vez lo ha sabido, ha mirado hacia atrás se ha dado cuenta de que en todas las obras de teatro que hacía tenía problemas con mucha gente y él siempre creía la versión de la artista. "El problema era ella", ha asegurado. Ahora cree que cuanto más lejos esté Marina de él, mejor.

En el programa hemos visto además unas imágenes de Marina Lozano defendiendo la infidelidad, y Felipe Hita se ha emocionado porque lleva cinco años sin ver a su hijo, además de porque siente dolor por haber estado tan ciego.

La reacción de Felipe Hita a las imágenes de Marina Lozano y Carlos Cánovas

En Y ahora Sonsoles hemos visto cómo Felipe Hita ha reaccionado a las imágenes de Marina Lozano, su exmujer, y Carlos Cánovas juntos. Según ha dicho, los ha visto muy nerviosos y con algo que ocultar.

Además, ha dicho que ella no tiene trabajo y no sabe si él ha trabajado alguna vez. "Qué Dios les pille confesados, porque como no tenga herencia...", ha asegurado.