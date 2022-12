Fayna Bethencourt, exmujer de ‘El Yoyas’, rompe su silencio: "No tengo miedo, pero estoy inquieta"

24 días después de que se emitiera la orden de busca y captura de Carlos Navarro, ‘El Yoyas’, Fayna Bethencourt ha decidido entrar en directo en ‘Y ahora Sonsoles’ para contar cómo se siente. "Estoy de muchas maneras, no tengo miedo pero estoy inquieta, aunque también fuerte", ha dejado claro.

Lo único que le separa de su agresor es que ella vive en Canarias, y por tanto, él no podría coger un avión para ir donde está ella. "Me parece muy peligroso lo que se ha hecho", ha dicho. Además, tiene claro que el mensaje que se está enviando a las mujeres que están en su situación es que, aunque condenen a su maltratador, no va a pasar nada.

El exconcursante de realities está condenado a casi seis años de prisión por haber maltratado a su exmujer y sus hijos, pero, cuando tenía que presentarse para entrar en la cárcel, decidió no ir.

Días después de emitir su orden de busca y captura, el joven, con aspecto muy desmejorado según pudimos ver en las imágenes que consiguió en exclusiva ‘Y ahora Sonsoles’, dio una entrevista para el periódico El Mundo.

Algo que ha enfadado aún más a su exmujer y que ha generado un gran debate acerca de si el periodista debería desvelar o no su ubicación. Él, sin embargo, aseguró en el programa no saber dónde está.