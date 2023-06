La ‘familia Arcoíris’, expulsada de la finca que ocuparon hace 2 semanas: "Este tipo de desalojo no conviene a nadie"

El 19 de mayo, la llegada de la conocida como ‘Familia arcoíris’, un grupo hippie, sorprendía a los vecinos de Benaocaz, un pueblo de la Sierra de Grazalema (Cádiz) al instalarse en una zona en la que está prohibido acampar y que, además, pertenece a un hombre que no les dio permiso para entrar.

Sin embargo, la aventura de este grupo nómada ya ha acabado, pues la Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo para desalojar la propiedad.

"El desalojo ha sido mala idea"

Con una orden del juzgado, han accedido a pie a la zona de las Nueve Pilas, donde se ubican, y allí les han recibido de forma pacífica. Los agentes le han comunicado al grupo que tenían que desalojar y que, si no lo hacen voluntariamente, tendrían que salir por la fuerza.

Además, les han pedido que recojan todos sus enseres y no dejen absolutamente nada en el lugar donde se han alojado durante algo más de dos semanas.

A pesar de que el desalojo ha sido pacífico, ha habido un detenido.

La hija del propietario se quejaba en ‘Y ahora Sonsoles’ de lo que suponía que estuvieran allí, ya que no podían subir a la zona y los animales estaban completamente abandonados.

También estuvo en plató Luis Casal, que se infiltró en este grupo en la reunión de La Rioja en 2021, y dejó claro que son más pacíficos y cívicos de lo que imaginamos.

Hablamos con un integrante de la familia

David es uno de los integrantes de este grupo que ha sido desalojado. "Su llegada ha sido completamente sorpresiva", ha dicho, y ya han cambiado de lugar hasta que acabe el ciclo lunar.

Cada miembro de la familia, ha explicado, irá ahora a donde considere oportuno, y hay varios lugares donde se van a hacer los encuentros.

"El desalojo ha sido mala idea", ha dicho, y es que David ha explicado que a ellos les gusta dejarlos todo perfecto después de estar asentados en algún lugar. Sin embargo, debido a las prisas, no han podido hacerlo así porque no les ha dado el tiempo que necesitaban.

Este miembro del grupo mantiene que ellos no hacen daño a nadie porque no entienden el porqué del desalojo. "La relación con el propietario era buena, y no sé qué ha ocurrido", ha dejado claro.

