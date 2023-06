Denunció a su okupa y lo detuvieron a él: "Entré con mis llaves a mi casa y la policía se las dio a él"

Ricardo Román es el propietario de un piso en Sevilla y, hace unos días, se llevó una sorpresa al ser arrestado después de denunciar la okupación de la vivienda. Este hombre de 55 años está en paro y pagando un alquiler debido a que no puede entrar a la casa.

Una situación que denuncia desde que el pasado 2 de diciembre, al intentar abrir la puerta, se dio cuenta de que había alguien dentro.

"¿Qué hago? ¿Actúo como ha actuado este señor?"

En un primer momento pensó que su hermana, que también es propietaria, había cambiado la cerradura y llamó a un cerrajero. Sin embargo, el okupa salió de casa con mochilas y bolsas, por lo que Ricardo pensó que había abandonado la vivienda.

Horas después, el okupa volvió con la policía, que le obligó a darle las llaves originales. "Entré con mi llave porque el bombín era el original", ha dicho.

Él se fue detenido y durmió dos noches en el calabozo, aunque la jueza le dio la razón y archivó el caso. "Supongo que porque pensaron que había algún tipo de coacción", ha asegurado.

Eso sí, él sigue sin ninguna solución y después de verano dejará de cobrar el paro, por lo que podría quedarse en la calle de no recuperar el piso. "¿Qué hago? ¿Actúo como ha actuado este señor?", se pregunta.

El okupa, por otro lado, presentó un contrato de arrendamiento falso, que la policía creyó, y pone en alquiler habitaciones a turistas, mientras que él se va a dormir a la azotea. "La acción de la policía también está denunciada", ha dicho, y es que se demostró posteriormente que la vivienda era suya.

Además, no es ningún extraño para ellos, pues vivía en el piso de enfrente, del que le echaron por no pagar. "Ahí sí tenía contrato, pero estuvo hasta que no podía más", ha asegurado.