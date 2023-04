Fabiola Martínez confiesa que coincidió en una ocasión con la amiga especial de Bertín Osborne: "Él no me dijo nada"

Bertín Osborne tiene una nueva ilusión y se llama Marlises Gabriela Guillem. Hace un año coincidieron en una campaña y ahora ella podría ser la mujer con la que el cantante rehaga su vida.

Fabiola Martínez, su expareja, ha hablado en el programa acerca de qué le parece la nueva relación de Bertín. La empresaria asegura que no le ha impresionado verlo y que no se había dado cuenta de que podía haber rehecho su vida. "No tenía ni idea de esto", ha dicho.

"Yo le dije que se lo merecía y no me ha contestado"

Sin embargo, ha confesado que cuando acabó de trabajar recibió un audio de Bertín Osborne restándole importancia al asunto. "Me dijo que no me preocupara del asunto", ha explicado. Es entonces cuando buscó la noticia y se enteró de lo que había ocurrido.

"Yo le dije que se lo merecía y no me ha contestado", ha confesado, a pesar de, según ha dicho, ha sido muy cariñosa.

Además, ha confesado que en una ocasión coincidió con Gabriela Guillem en un evento, pero que el cantante no le dijo nada de quién era. ¡No te pierdas su declaración completa en el vídeo!